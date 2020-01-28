مدير عام محاكم دبي يثمّن جهود مقدمي خدمة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ثمن طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي جهود مقدمي الخدمة بالدائرة، وشجعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة مخرجات العمل، تحقيقاً لهدف الدائرة الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد المنصوري أن مسؤولية القيادة بناء علاقة متينة وصامدة مع الموظفين، لزرع السعادة والرضا في نفوس الموظفين بمختلف درجاتهم ومراتبهم، فالموظف صاحب الكفاءة والطاقات الإيجابية يعكس روح المؤسسة وطموحها المستقبلي. وحض سعادته الموظفين على بذل المزيد من الجهود في عملهم بما يحقق الرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم للجمهور ويؤدي بذات الوقت إلى تعزيز روح التنافس والتسابق ما بين جميع الموظفين وتقديم أفضل الخدمات للمتقاضين.

من جانبهم، تقدم مقدمو الخدمة بجزيل الشكر لمدير عام محاكم دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أنها بمثابة وسام شرف على صدورهم وحافز لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور.