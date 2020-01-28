18مبادرة توعوية لخطة «الدفاع المدني» 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، خطة التوعية الرئيسية لعام 2020، وفق استراتيجية ورؤية ورسالة القيادة العامة للدفاع المدني المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.

جودة الحياة

تهدف الخطة إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع لمواجهة المخاطر والتحديات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأفاد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، بأن خطة التوعية الرئيسية لهذا العام تتضمن 4 حملات رئيسية، تنبثق منها 18 مبادرة توعوية متخصصة تستمر أنشطتها على مدار العام، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس.

وقال إن الخطة تضمنت 23 مشاركة في مناسبات عالمية ومحلية، منها 10 مشاركات عالمية، و13 مشاركة محلية وطنية، ومنها المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتكثيف التوعية المجتمعية، وتعزيز استعدادات الدفاع المدني، وقياس مدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته، وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ خلال فترة انعقاد الحدث الدولي في إمارة دبي.

وأشار إلى إعداد أفلام وثائقية توعوية ضمن الخطة، وتنفيذ عدد من الدورات لشرائح المجتمع باختلاف ثقافاتهم، فضلاً عن تكثيف حملات الوقاية والسلامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال الرسالة التوعوية بوضوح للفئات المستهدفة.

حماية

وأكد قائد عام الدفاع المدني الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية الأرواح والممتلكات من خلال التوظيف الأمثل لجميع الإمكانات والتقنيات والآليات الحديثة، والقوى البشرية، والعمل على تنفيذ برامج توعوية لتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات.

والتأكيد على التعاون والتنسيق مع جميع الإدارات الإقليمية للعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف المنشودة لوزارة الداخلية، والقيادة العامة للدفاع المدني.

وأشار إلى أن خطة 2020 تم إعدادها وفق رؤى وآليات واضحة المعالم لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع.

مثمناً دور الجمهور في تحمل مسؤولياته المجتمعية للوقاية والسلامة من خطر الحريق، وتكامل جهودهم مع جهود الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.