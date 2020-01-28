أكاديمية شرطة دبي تلتقي حملة الدكتوراه

المصدر: (دبي - البيان )

التقى اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بشرطة دبي، حملة شهادات الدكتوراه من المواطنين في شرطة دبي، في مبنى كلية الدراسات العليا في الأكاديمية.

وذلك بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي نائب المدير. واستعرض اللواء ابن فهد خلال اللقاء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإخراج العملية التعليمية من الأسلوب التقليدي إلى الأساليب الأكثر حداثة.