بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي والقنصلية البريطانية

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني في دبي، في مقر القيادة العامة، بحضور العقيد طارق سلطان هلال السويدي ضابط الشؤون الدبلوماسية وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية البريطانية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي اللواء عبد الله المري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكافة الجاليات في الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وفي ختام اللقاء، أهدى معالي اللواء عبد الله خليفة المري، اندرو جاكسون، درعاً بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.