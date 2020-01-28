«نيابة دبي» تحصل على «مواصفة الاستدامة»

المصدر: (دبي - البيان )

حصلت النيابة العامة بدبي على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية «الاستدامة BS8900» من شركة لويدز ريجستر.

وذلك من منطلق حرص النيابة العامة على العمل بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة الحياة المجتمع وجميع فئات المتعاملين. وتمثل الشهادة اعترافاً عالمياً بجهود الدائرة في مجالات الاستدامة المجتمعية والبيئية والاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، خلال حفل استلام الشهادة، أن حصول النيابة العامة بدبي على شهادة BS8900 يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بإمارة دبي إلى العالمية والتزامها بمبادئ الاستدامة .