«الإمارات للتوحد» تشارك في مؤتمر خليجي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت جمعية الإمارات للتوحد في المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد، برعاية من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وبمشاركة من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب اليونيسيف – مسقط ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط.

وما يميز المؤتمر المشاركة الواسعة للمختصين والمتحدثين من قبل الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين الذين لديهم خبرات واسعة في مجال اضطراب طيف التوحد.

وشارك فيها ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس الإدارة، وفاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وريم محمد الهاجري، أمين السر عضو مجلس الإدارة، وشريفة ناصر يتيم مستشار جمعية الإمارات للتوحد. كما عقد مجموعة من الورش العلمية، شارك فيها عدد من الخبراء من الخليج العربي والإقليمي المختصين في مجال التوحد.

وفي ختام أعماله، أوصى المؤتمر الخليجي الأول باضطراب طيف التوحد بضرورة وضع سياسة خليجية متكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى.