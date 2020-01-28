«حديد الإمارات» تخرّج 40 مواطناً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة حديد الإمارات أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن تخريج 40 موظفاً ومديراً مواطناً من برنامجيها التدريبيين «قادة المستقبل» و«مسار»، اللذين يهدفان إلى تنمية وتطوير المواهب القيادية الوطنية، فضلاً عن تعلّم المهارات والتقنيات الإدارية الرئيسية.

وأطلقت الشركة برنامجي «قادة المستقبل» و«مسار» بهدف تزويد الكفاءات الإدارية والكوادر البشرية في الشركة بمهارات الإدارة وإعدادهم لقيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الثقيلة في الدولة .

وفي معرض تعليقه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يعدّ تدريب الكفاءات الوطنية في قطاع صناعة الصلب الوطني والعمل معهم أحد أفضل الاستثمارات ».