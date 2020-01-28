حلول مبتكرة لتطوير وسائل دفع تعرفة المواقف بدبي

المصدر: دبي - البيان

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في تطبيق حلول مبتكرة لتطوير وسائل دفع تعرفة المواقف، عبر تنفيذ مشروع إضافة شاشة تفاعلية تعمل باللمس.

وتسمح للمتعامل بإدخال بيانات المركبة، واستصدار تذكرة إلكترونية، على غرار الرسائل النصية للهواتف المتحركة (mParking)، دون الحاجة لعرض تذكرة ورقية على الواجهة الأمامية للمركبة، وذلك في إطار حرص الهيئة على استحداث خدمات جديدة، تواكب متطلبات مبادرة المدينة الذكية، إلى جانب مواكبة مبادرة «استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية».

وصرّحت الهيئة بأن التنفيذ الفعلي للمشروع، جاء بعد إجراء استطلاع لآراء الجمهور .

وأوضحت أنه سيتم البدء بتركيب أجهزة دفع تعرفة المواقف المطورة على مراحل، بدايةً من الربع الأول للعام الجاري 2020 وحتى نهاية عام 2022، مؤكدة أن المشروع