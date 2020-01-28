الإمارات وكازاخستان قيم مشتركة تدعم السلام والاستقرار في العالم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ووصلت العلاقات إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من أكتوبر عام 1992 0

وتم تأسيس القنصلية العامة في دبي عام 1997، وفي سبتمبر 2006 تم افتتاح سفارة جمهورية كازاخستان في الدولة، وأما سفارة الدولة في العاصمة «نور سلطان» فتعمل منذ أكتوبر 2005.

وفي أول مؤتمر صحافي عقده قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة بعد مراسم تنصيبه أكد أنّ «العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية امتدت لأكثر من 27 عاماً، ونحن حريصون على تعزيز العلاقات معها في المرحلة المقبلة»، مشدداً على أنّ العلاقات بين البلدين الصديقين تعد استراتيجية، وبنيت على قيم ورؤى مشتركة تمكن الطرفين من المساهمة في السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ومنذ البداية انتهجت العلاقات الثنائية بين الإمارات وكازاخستان مبدأ التفاهم المشترك والثقة المتبادلة، عززتها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى خلال السنوات الماضية، حيث قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأكثر من 7 زيارات لجمهورية كازاخستان في الفترة من 2004 إلى 2013، كما قام نور سلطان نزارباييف الرئيس السابق لجمهورية كازاخستان بعدة زيارات إلى الدولة.

وفي ظل التقارب الكبير بين البلدين الصديقين تم خلال وقت قصير توقيع أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تعاون سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المؤسسات والوزارات.

وشهدت تدفقات السياحة بين البلدين نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد السياح الإماراتيين إلى جمهورية كازاخستان 5 آلاف سائح، بالمقابل، بلغ عدد السياح الكازاخيين إلى الإمارات ما يقارب 145 ألف سائح في عام 2018. وفي عام 2014 قررت جمهورية كازاخستان إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة.

وذلك في خطوة تتوج مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين.ويلعب التعاون الاقتصادي والتجاري دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الكازاخستانية الإماراتية، وتشير أحدث البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان بلغ ملياري دولار عام 2018.