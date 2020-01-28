%35 نمو التجارة غير النفطيــة بين الإمارات وكازاخستان 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أظهرت تقديرات وزارة الاقتصاد أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وكازاخستان بلغ بنهاية العام الماضي نحو ملياري درهم مقابل 1.5 مليار درهم بنهاية عام 2018 بزيادة مقدارها 500 مليون درهم وبنسبة نمو 35 %.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة ملموسة في تجارة إعادة التصدير بين البلدين، وسيطرت أربع سلع على هذه التجارة، شملت الأقمشة المنسوجة والأحجار الكريمة وجوز الهند ولوازم المركبات، بينما هيمنت المباني مسبقة الصنع ولفائف السجائر على الصادرات غير النفطية.

بينما احتل النحاس والذهب والزنك غير المشغول قائمة الواردات. وشهدت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وكازاخستان وفق بوابة المعلومات التجارية والاقتصادية للإمارات زيادة ملحوظة، حيث ارتفع إجمالي التجارة من 900 مليون درهم (246 مليون دولار) عام 2016 إلى 1.52 مليار درهم (416 مليون دولار) بنهاية 2018.

ونشطت الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان مؤخراً لتزيد عن 7.3 مليارات درهم (مليارا دولار). وهناك 8 شركات إماراتية تستثمر في كازاخستان تضم موانئ دبي العالمية وشركة الدار العقارية وأرابتك القابضة ومبادلة للنفط والغاز ومصدر ومجموعة أبراج ومجموعة ماجد الفطيم ومصرف الهلال وشركة مبادلة للاستثمار.

وتستثمر هذه الشركات في 10 قطاعات.وتقدر استثمارات كازاخستان في الإمارات 1.1 مليار درهم، وسجلت وزارة الاقتصاد 45 علامة تجارية كازاخستانية. وتنشط الاستثمارات الكازاخستانية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. وشهد العام الماضي توقيع اتفاقيتين مهمتين، أولاهما يوم 19 نوفمبر الماضي.

حيث وقّعت شركة طيران أستانا اتفاقية لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة 3.6 مليارات دولار، في اليوم الثالث من معرض دبي الدولي للطيران، والاتفاقية الثانية في 15 نوفمبر 2019، حيث أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع جمهورية كازاخستان تضمنت رفع القيود عن الحركة الجوية للتشغيل بين البلدين والمتفق عليها مسبقاً في مذكرة التفاهم الموقّعة عام 1995.