«دار البر» تكفل 3889 يتيماً في 2019

المصدر: ( دبي - البيان)

كفلت جمعية دار البر 3 آلاف و889 يتيماً جديداً في دولة الإمارات والعالم، خلال العام الماضي، من بينهم 85 يتيماً في الدولة، مقابل 3 آلاف و804 أيتام في 21 دولة حول العالم.

وأوضح عبد الكريم جعفر الحسن، مدير إدارة كفالة الأيتام والأسر في الجمعية، أن حالات الأيتام المكفولين في 2019، توزعت بواقع 678 يتيماً في مصر، 529 في السودان، 637 في فلسطين، 231 في الصومال، 212 في كينيا، 24 في بورندي، و96 في الهند، و450 في أوغندا، و49 في موريتانيا، و22 في غانا، و11 في تنزانيا، و98 في السنغال، و40 في إثيوبيا، و288 في ساحل العاج، و55 في مالي، و144 في النيجر..

و3 في الفلبين، و84 في توجو، و66 في ألبانيا، و23 في تايلاند، و64 في كوسوفو. وأشار الحسن إلى أن «دار البر» كفلت، خلال العام ذاته، 24 أسرة فقيرة ومحتاجة، في 7 دول عربية وأفريقية، هي أسرتان في مصر، 5 أسر في السودان، 4 أسر في فلسطين، 5 في الصومال، أسرة واحدة في بوروندي، وأسرة واحدة أيضاً في موريتانيا، و6 في النيجر. وغطت مظلة الكفالات الجديدة لـ«دار البر» خلال 2019، 10 من أصحاب الهمم.