تعديل مواعيد زيارات نزلاء «إصلاحية أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أدخلت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي تعديلاً على مواعيد زيارات النزلاء خلال الأسبوع في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة). وستكون مواعيد الزيارات يوم الأحد لفئة الزوار من النساء والرجال الحاصلين على أذونات من النيابة العامة، والمحامين حسب الشروط، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، وتكون يوم الاثنين لفئة الزوار من الرجال والنساء، على أن تكون بالتناوب أسبوعياً ما بين الرجال والنساء، وتشمل القضايا الأخرى، وذلك خلال الفترة الصباحية من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً، وفي المساء من الثالثة للخامسة بعد العصر.