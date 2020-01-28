«جنح الفجيرة» تنظر قضية اصطدام سفينتين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

استمعت محكمة جنح الفجيرة أمس، إلى أقوال متهمين في قضية تصادم سفينتين في مياه خليج عمان بإمارة الفجيرة، وهما قبطانا السفينتين، والتي نتج عنها تلوث مياه البحر.

ومن خلال مترجم المحكمة تم سؤالهما حول وقوع خطأ مشترك بينهما ناجم عن إهمالهما بعدم اتخاذ إجراءات السلامة، ما أدى إلى الاصطدام وحدوث تلفيات، أنكر المتهم الأول تهمة التسبب خطأ بالاصطدام، في حين أفاد المتهم الثاني بأن الظلام كان حالكاً ولم يستطع رؤية أي إنارة أو ضوء من السفينة الأخرى، ما أدى إلى الاصطدام، موضحاً أنه ليس مذنباً أيضاً.

وسأل القاضي المتهمين عن التهمة الثانية الموجهة إليهما من النيابة العامة، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتسبب في تلوث مياه البحر. وعليه طالب الدفاع عن المتهم الثاني فك الحجز عن السفينة، حيث تم رفض الطلب وعليه تم التأجيل للاستماع إلى أقوال الدفاع.