انضمام منتسبين بشرطة أبوظبي لـ«الكاتب العدل»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أدى 7 من منتسبي شرطة أبوظبي اليمين القانونية للقيام بمهام الكاتب العدل بعد اجتيازهم برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي في الدورة الثانية المخصصة لعناصر الشرطة في أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء.

وجرى أداء اليمين أمام المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء بحضور العميد عبدالوهاب ابراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي المشرف على الدورة .

وقال العميد عبدالوهاب الحوسني إن البرنامج يهدف إلى تأهيل المنتسبين للعمل في مهنة كاتب العدل لتسهيل الاجراءات القانونية والعدلية للعاملين بشرطة أبوظبي.