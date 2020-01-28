محمد بن زايد: أحزننا رحيل كوبي براينت رجل المبادرات الإنسانية وملهم الأجيال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حزنه لرحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.

وقال سموه في حسابه على تويتر " أحزننا رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية " كوبي براينت" مع ابنته في حادث أليم .. فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة .. خالص العزاء إلى أسرته والشعب الأمريكي الصديق بوفاة نجم مبدع أمتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه وموهبته المتميزة".

وكان كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي، قد لقي حتفه في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.