أحمد بن سعيد يوجه بتحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التوجيه رقم "1" لعام 2020 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

وبدءا من عام 2013 يشرف المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي نموذجا يحتذى في كفاءة استخدام الطاقة والمياه عبر العمل مع الجهات الحكومية المعنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي:" نعمل في المجلس على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050".

ونوه إلى اطلاق المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وذلك ضمن مساعيه وجهوده الرامية إلى جعل دبي مثالا رائدا في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه وذلك بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع والقطاعين العام والخاص.

وعززت استراتيجية الطلب على الطاقة والمياه المحدثة خريطة الطريق ونطاق جميع البرامج التي تم تأسيسها سابقا إضافة إلى دمج الرؤية الموضوعة في دبي للإدارة المتكاملة للموارد المائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر.

وتشتمل البرامج المضافة حديثا على برنامج كفاءة الوقود والمحركات وبرنامج كفاءة التنقل والشحن الذكي وبرنامج إدارة الطلب على المياه الجوفية والمياه المعاد تدويرها واستجابة المستهلك.

وترمي الاستراتيجية إلى العمل على تطبيق 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات واللوائح والبيانات والقياس والتحقق والتوجيه والدعم الحكومي والاتصال والمشاركة والتمويل والدعم المقدم من هيئة كهرباء ومياه دبي والتكنولوجيا والابتكار والالتزام بمواثيق وخرائط الطريق وأهداف برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه وآلياتها التنفيذية حسب تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 والمتابعة واتخاذ الإجراءات لتحقيق وفورات بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2030.

من جهته قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تسعى استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 إلى تعزيز التعاون لتحقيق الوفورات السنوية في استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 19.2 تيراوات ساعة إضافة إلى تحقيق وفورات في استهلاك المياه بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 46.3 مليار جالون "BIG" مقارنة بالخط المرجعي لعام 2013 وتنفيذ 11 برنامجا لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء وإعادة تأهيل المباني والإنارة الخارجية وكفاءة التبريد ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واستجابة المستهلكين - شمس دبي وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات وكفاءة الوقود والمحركات".