إنجاز طبي جديد لمستشفى الزهراء بالشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى فريق طبي في مستشفى الزهراء بالشارقة أول عملية من نوعها بالإمارات الشمالية وهي حقن المبيضين بالبلازما الغنية بالصفيحات الدموية PRP لإعادة تنشيط المبيضين وتحسين فرص الحمل وخاصة أطفال الأنابيب وتسمى هذه العملية بـ rejuvenation of ovary with PRP.

وأوضح الدكتور محمد الحسون فوائد هذه العملية التي تتضمن إعادة تنشيط المبيضين وتشكيل بيوض جديدة من الخلايا الجذعية الموجودة أصلاً بالمبيضين حيث تحتوي الـ PRP على عوامل نمو وسايتوكينات، من شأنها تحفيز وتنشيط وتمايز الخلايا الجذعية نحو بيوض جديدة قابلة للإلقاح وحدوث الحمل ويمكن إجراء هذه العملية للحالات التالية:

1- النساء بحالة فشل المبيضين الباكر بالأعمار أقل من 40 سنة.

2- النساء حول سن اليأس بعمر أقل من 50 سنة.

3- النساء ذوات المخزون المبيضي القليل ونقص هرمون مخزون المبيض بالأعمار الصغيرة.

4- مريضات العقم واللواتي لم يتمكن من الإنجاب بالرغم من العلاجات المتكررة.