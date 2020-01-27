محمد بن زايد يستقبل ولي عهد لوكسمبورغ

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم سمو الأمير كيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الذي يزور البلاد حاليا.

و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـــ بزيارة ولي عهد لوكسمبورغ و الوفد المرافق للدولة .. معربا عن تمنياته النجاح والتوفيق لهذه الزيارة و أن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون بين الجانبين.

وبحث سموه وولي عهد لوكسمبورغ علاقات الصداقة وأوجه التعاون الثنائي في المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتسهم في فتح آفاق أوسع للعمل المشترك بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ.. و تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

فيما حضره من جانب لوكسمبورج .. معالي إتيان شنايدر نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد و معالي بيير جرامينا وزير المالية وسعادة إليزابيت كاردوسو جورادو سفيرة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة.