محمد بن زايد يجري مباحثات رسمية مع رئيس كازاخستان

المصدر: وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباحثات رسمية مع فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.

وتناولت المباحثات بين الجانبين ــ التي عقدت في قصر الوطن في أبوظبي ــ العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي بداية المباحثات رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفخامة رئيس كازاخستان ونقل إليه تـحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وقال سموه مخاطبا فخامة قاسم جومارت توكاييف : " أود من فخامتكم نقل تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وتحياتي إلى " أبو الأمة " الصديق العزيز فخامة نور سلطان نزارباييف الذي كان له دور متميز مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكازاخستان " من خلال علاقة الصداقة القوية التي ربطت بين الزعيمين التاريخيين لسنوات طويلة".

وأشار سموه إلى أن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان منذ إقامتها تتسم بالقوة والعمق والخصوصية وأن دولة الإمارات تعطي أهمية كبيرة للعلاقات مع جمهورية كازاخستان خاصة أن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة ومتنوعة .. وأشاد سموه بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الذي عقد في أبوظبي خلال شهر سبتمبر 2019.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. أن التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان تطور وتضاعف خلال الفترة الأخيرة حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لكازاخستان عربيا، كما تعد كازاخستان المركز الرئيسي للاستثمارات الإماراتية في منطقة آسيا الوسطى.

ونوه سموه بالتعاون الكبير بين الإمارات وكازاخستان في مجال الفضاء .. مشيرا إلى انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي من قاعدة " بايكونور الفضائية " الكازاخية .. مؤكدا أن الإمارات حريصة على توسيع وتعميق هذا التعاون في مجال الفضاء مع كازاخستان خلال الفترة القادمة.

وحول التوترات التي تشهدها المنطقة، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مبادئ دولة الإمارات الثابتة القائمة على الالتزام بدعم السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز التسامح والتعايش على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف سموه أن كلا من الإمارات وكازاخستان تعملان على تعزيز العمل المشترك داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، والحفاظ على وحدة المنظمة وتفعيل دورها في مواجهة التحديات .. مؤكدا أن كازاخستان تعد ركنا مهما من أركان العمل الإسلامي المشترك.

وعبر سموه عن ثقته الكاملة في أن زيارة فخامة رئيس كازاخستان لدولة الإمارات، تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالعلاقات في المجالات كافة إلى مستويات أعلى.

من جانبه أعرب رئيس كازاخستان عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال .. وقال " إن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى بصفتي رئيسا لكازاخستان، وتدل على أنها من أولويات السياسة لدينا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ".

وأضاف فخامته " انتهز هذه الفرصة لأنقل تحيات الرئيس الأول نور سلطان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " .

وقال " إن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان متميزة وبفضلها وصلنا إلى نتائج ملموسة أشرتم إليها سموكم في حديثكم " .

وأضاف الرئيس قاسم جومارت توكاييف " تربطنا علاقات الصداقة المخلصة وثقتي كاملة في أن آفاق العلاقات بيننا واسعة وكبيرة وهدف زيارتي إعطاء دفعة جديدة من التقدم لهذه العلاقات " .

وذكر فخامته " أن الوقت لا يتوقف ولذلك لابد أن نبحث عن سبل جديدة من التعاون والتفاعل بيننا".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتفل العام المقبل بالذكرى الـ 50 وجمهورية كازخستان بالذكرى الــ 30 للاستقلال وهي مرحلة مهمة لكازاخستان ".

وأضاف " خلال الــ 28 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية التي أرسى قواعدها الرئيس الأول نور سلطان والمغفور له الشيخ زايد تأسست علاقات قوية وصلبة وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وهناك نشاط كبير بين رجال الأعمال بين البلدين، مشيرا الى أن هناك 350 مؤسسة مشتركة بيننا ولابد أن نشير إلى مجمع أبوظبي بلازا الذي سيكتمل في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان بناؤه قريبا.

وقال في ختام حديثه " إن هذه الإنجازات تحققت بفضل العلاقة الأخوية والودية التي جمعت الرئيس الأول وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. إضافة إلى دور سموكم شخصيا في تعزيزها وتطويرها ".

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لفخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق.

ودون رئيس كازاخستان في سجل كبار الزوار في قصر الوطن كلمة أكد خلالها " تميز العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين .. معربا عن ثقته بتطور هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع في مختلف المجالات " .

حضر اللقاء والمأدبة .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وسعادة فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية وعدد من المسؤولين.

فيما حضرهما من جانب كازاخستان الوفد المرافق للرئيس .. معالي مختار تيليوبيردي وزير الخارجية ومعالي مورات نور توليوف مساعد الرئيس ومعالي قانات بوزيمبايف مساعد الرئيس ومعالي ألتاي كولغينوف عمدة العاصمة مدينة نور- سلطان ومعالي قايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستان المالي الدولي ومعالي باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل ومعالي أسقار جوماغالييف وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الفضاء الجوي ومعالي نورلان نوغاييف وزير الطاقة وسعادة ايرلان باتاكوف رئيس الشؤون الرئاسية وسعادة مادي أتامقولوف رئيس المراسم الرئاسية وسعادة تيمور سليمينوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية وسعادة قالموخانبيت قاسيموف رئيس جهاز الحرس الوطني وسعادة إيرميك ساغيمبايف رئيس الحرس الرئاسي وسعادة بيريك والي المتحدث الصحفي باسم الرئيس وسعادة ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وعدد من المسؤولين.