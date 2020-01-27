رسالة مهمة من سفارة الإمارات في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت سفارة الإمارات في بكين مواطني الدولة بضرورة التواصل مع السفارة على الرقم التالي: 8613811447868+ .

وكانت السفارة قد قالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تنصح وزارة الخارجية مواطني الدولة بإتباع ارشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة".

كما نصحت المواطنين المتواجدين في هذه الدول أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع رقم مركز اتصال الوزارة 0097180044444 كما دعت المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي.

تدعو سفارة الدولة في بكين مواطني الدولة بضرورة التواصل مع السفارة على الرقم التالي: 8613811447868+ — @UAEEmbassyChina (@UAEEmbChina) January 27, 2020