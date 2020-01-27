"دائرة الطاقة" تدعم المواطنين الباحثين عن عمل في "توظيف 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلاقاً من جهودها الرامية إلى دعم ملف التوطين في الدولة وجذب المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة إلى سوق العمل، تدعو دائرة الطاقة بأبوظبي المواطنين الباحثين عن عمل إلى استكشاف فرصهم للعمل في الدائرة خلال الدورة الـ 14 من معرض "توظيف 2020" الذي انطلقت فعالياته اليوم 27 يناير 2020، ويستمر حتى بعد الأربعاء 29 يناير 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتشارك دائرة الطاقة في معرض توظيف هذا العام في إطار التزامها بالعمل على توحيد جهود التوطين والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي في دولة الإمارات. كما تجدر الإشارة إلى أن 74% من الموظفين في دائرة الطاقة من المواطنين، وتسعى الدائرة إلى تعزيز تلك النسبة لتصل إلى أكثر من 80% بنهاية العام الجاري.

وتمتلك الدائرة عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الإدارات والوحدات، بما في ذلك "تطوير السياسات" و"الشؤون الإدارية" و"الشؤون الاستراتيجية والمالية والإدارية". وتدعو الدائرة الباحثين عن عمل من الحاصلين على مؤهلات علمية مثل البكالوريوس والحاصلين على شهادة PMP، وما إلى ذلك، لاستكشاف فرص جيدة للعمل في الدائرة التي تعد واحدة من أكبر الهيئات الحكومية في أبوظبي.

تستقبل دائرة الطاقة طلبات الالتحاق من قبل الخريجين والمهنيين الإماراتيين من خلال المنصة رقم (H2.C20) خلال الدورة الـ 14 من معرض توظيف 2020.

وتعمل دائرة الطاقة على تعزيز ملف التوطين من خلال توفير فرص عمل مرموقة للمواطنين الخريجين ومن ذوي الخبرة. كما تمنح الدائرة لموظفيها قرصة لتعزيز آفاق حياتهم المهنية والتطور في مجال عملهم وفق أعلى المعايير العالمية.

وتدعم الدائرة منصات التوظيف الرائدة، مثل معرض توظيف، والتي توفر فرص التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية. وتدعم تلك المنصات جهود حكومة الإمارات من أجل زيادة عدد القوى العاملة من مواطني الدولة من خلال توفير منصة الباحثين عن عمل واختيار أفضل المواهب في الدولة.