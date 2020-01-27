محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة اليوم مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وكازاخستان لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

شملت مراسم تبادل مذكرات التفاهم - التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي - التالي :

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال صناعات البتروكيماويات تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ونورلان نوغاييف وزير الطاقة في كازاخستان.

- مذكرة تفاهم في المجالات التجارية تبادلها من جهة الدولة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومن جهة كازاخستان باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل.

- مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ومركز أستانا المالي الدولي تبادلها معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ومن جانب كازاخستان قايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستان المالي الدولي الرئيس التنفيذي بالإنابة / وزارة التجارة والتكامل.