سلطان القاسمي يعلن شمولية التأمين الصحي لكافة مواطني الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مداخلته الهاتفية ظهر اليوم مع برنامج الخط المباشر عبر أثير إذاعة الشارقة أن التأمين الصحي سوف يشمل جميع مواطني إمارة الشارقة.

كما أعلن سموه عن "مسح تعدادي جديد تفصيلي يشمل جميع الأسر المواطنة في الشارقة (مدينة مدينة وقرية قرية)، مشيرا إلى أن ضربة البداية سوف تكون من منطقة مليحة.

وأصدر سموه قراراً بإنشاء مجالس للضيوف في كل قرية من قرى الإمارة، وسوف يخصص لها ميزانية خاصة تهدف إلى إحياء العادات القديمة المتعلقة باستقبال الضيوف.

وأشار سموه إلى أنه استعرض منذ 3 أسابيع نتائج المسح الإعدادي الذي وجه به من قبل، للوقوف على نسبة الانجاز فيه، موضحا أن الدراسة كانت شاملة.

وأوضح أن المسح الجديد سيكون شاملاً لكافة الأسر المواطنة لمعرفة المشاكل والتحديات التي تجابه الأسر للوقف عندها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

كما ستكون هناك دراسة للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب قليلة، وأولئك الذين يأخذون مساعدات من الشؤون الاجتماعية بهدف توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وسوف تبدأ الدراسة من منطقة مليحة.