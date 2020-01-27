"الطرق والمواصلات" تبدأ تنفيذ مشروع التذكرة الإلكترونية للمواقف

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في تطبيق حلول مبتكرة لتطوير وسائل دفع تعرفة المواقف، عبر تنفيذ مشروع إضافة شاشة تفاعلية تعمل باللمس وتسمح للمتعامل بإدخال بيانات المركبة واستصدار تذكرة إلكترونية على غرار الرسائل النصية للهواتف المتحركة (mParking) دون الحاجة لعرض تذكرة ورقية على الواجهة الأمامية للمركبة، وذلك في إطار حرص الهيئة على استحداث خدمات جديدة تواكب متطلبات مبادرة المدينة الذكية، إلى جانب مواكبة مبادرة "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية".

وصرّحت الهيئة بأن التنفيذ الفعلي للمشروع جاء بعد إجراء استطلاع لآراء الجمهور خلال مرحلة تجريبية بتركيب أجهزة الدفع المطورة في عدد من المواقع، حيث تم الأخذ بالاعتبار ملاحظات المتعاملين من خلال تقليل الخطوات اللازمة لإدخال معلومات مركبة المتعامل، وذلك بعرضها مباشرة بمجرد استخدام بطاقة نول.

وأوضحت، أنه سيتم البدء بتركيب أجهزة دفع تعرفة المواقف المطورة على مراحل؛ بدايةً من الربع الأول للعام الجاري 2020 وحتى نهاية عام 2022، مؤكدة أن المشروع يأتي ضمن منظومة التحول الذكي لإدارة المواقف لتلبية احتياجات المتعاملين ومستخدمي الطرق، والاستراتيجية الأولى "دبي الذكية" في ظل تزايد متطلبات الجمهور لاستخدام وسائل تقنية فاعلة في التعامل مع خدمة المواقف، وفق رؤيتها المتمثلة بتنقل آمن وسهل للجميع، وتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة بـ (دبي الذكية)، وكذلك (إسعاد الناس) من خلال توفير الوقت والجهد على الجمهور بالحصول على تذكرة إلكترونية وعدم الحاجة إلى الرجوع للمركبة لعرضها على اللوحة الأمامية وتفادي تعرضهم للمخالفات نتيجة عدم وضع التذكرة بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى إمكانية دفع تعرفة المواقف للدراجات النارية.

وأشارت الهيئة إلى أن محاور الابتكار في المبادرة تهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصولها من خلال تطوير الجهاز الحالي، ودعم مبادرة جعل دبي مدينة ذكية بالارتقاء بمستوى خدمة دفع تعرفة المواقف بما يخدم مبادرة حكومة بلا أوراق من خلال تفعيل مبادرة التذكرة الإلكترونية.