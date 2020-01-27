غرفة أبوظبي تطلق الدورة الثانية لجائزة رواد المستقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت غرفة أبوظبي الدورة الثانية لجائزة رواد المستقبل لطلبة المدارس والجامعات بهدف نشر وتعزيز ثقافة الابتكار. وأكدت الغرفة في مؤتمر صحفي بدء التسجيل اليوم27يناير ويستمر حتى 15مارس المقبل على أن يتم اختيار الفائزين يوم 21أبريل في حفل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تتوقع غرفة أبوظبي تسجيل ومشاركة أكثر من ثلاثة آلاف مشاركا في جائزة رواد المستقبل، وطلابا تتراوح أعمارهم من 8 إلى 25سنة وتشمل فئات الجائزة، تطبيقات الهاتف المتحرك وأفضل مشروع استثماري وأفضل مشروع تكنولوجي. غرفة ابوظبي تتوقع وأكد عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة في المؤتمر الصحفي زيادة عدد المدارس في الجائزة بأكثر من300 بالمئة مؤكداً أن الجائزة تستهدف تعريف الطلاب بكيفية استخراج التراخيص وجهات التمويل وبيئة العمل الاستثماري في أبوظبي.