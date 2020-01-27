الهلال الأحمر الإماراتي يرعى مبادرة لتجهيز 3440 طرداً غذائياً في دبي

المصدر: دبي -البيان

قام مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في دبي برعاية مبادرة خيرية لتجهيز 3440 طرداً غذائياً شارك فيها نحو 300 شخص يمثلون شركة دغريس 24 وعملائهم، وتمت الفعالية في فندق غراند حياة في دبي بحضور محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، وسلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في أبوظبي، والعديد من المشرفين هناك.

وفي هذا الصدد قال محمد عبد الله الحاج الزرعوني، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في دبي:" يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة إنسانية وخيرية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، وأصحاب الحاجة من أسر الأيتام والعمال ونحوهم، كما نبتهج بهذه المشاركات الكبيرة التي تقوم بها جهات عدة في الدولة، وأُثمن في هذا المجال ما قامت به شركة دغريس 24 وموظفوها في تجهيز الطرود الغذائية برعاية الهلال الأحمر الإماراتي الذي سيأخذ على عاتقه توزيعها على المستفيدين عبر مشروع حفظ النعمة".

من جانبه قال سلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في أبو ظبي:" كانت مبادرة متميزة قامت بها جهود مشتركة، وسيقوم مشروع حفظ النعمة بتوزيع هذه الطرود ضمن خطته اليومية المعتادة، حيث سيستهدف فيها المئات من العمال في منطقة مصفح بأبوظبي، إضافة إلى عمال البلدية، والمزارعين، والكثير من الأسر ذات الدخل المحدود، في خطوة تعكس ما يتميز به هذا البلد من حب للخير ودعم للمحتاجين".

جدير بالذكر أن مسؤولي الهلال الأحمر الإماراتي في دبي وحفظ النعمة في أبوظبي أشرفوا على ملاحظة محتويات الطرد الغذائي، وقيموا المواد الموجودة فيه من حيث الجودة والصلاحية والقابلية على الاستهلاك، إضافة الى الأهمية الغذائية والمقومات المختلفة التي تصب في الالتزام بمعايير التغذية العالمية المعتمدة.

دهذا وتضمن الطرد الواحد العديد من الأرزاق الجافة التي حرص المعنيون بالمبادرة على أن تستوعب معظم الحاجات الغذائية الأساسية للمستفيدين منها، حيث تضمن الطرد الغذائي الواحد الزيت والرز والعدس والسكر والشاي ودقيق الحنطة وبعض البقوليات والمعلبات المختلفة.