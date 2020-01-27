ترخيص 7 من موظفي شرطة أبوظبي للقيام بمهام الكاتب العدل الحكومي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري قراراً بقيد وترخيص سبعة من العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي للقيام بمهام الكاتب العدل الحكومي؛ وذلك في إطار تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ الهادفة إلى دعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عبر تعزيز الثقة بالنظام العدلي والقضائي بالإمارة.

وأدى الموظفون السبعة اليمين القانونية أمام سعادة وكيل دائرة القضاء بحضور يوسف الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين. وعن شرطة أبوظبي؛ العميد عبد الوهاب الحوسني مدير الشؤون القانونية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وفي لقاءه مع المرخص لهم مزاولة مهام الكاتب العدل لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ أوضح المستشار العبري أن العمل بالترخيص يأتي ضمن الاختصاصات الموضحة في القانون المحلي رقم 11 للعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي. وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

كما أشار إلى أن التصريح لموظفين حكوميين بأداء مهام الكاتب العدل، هو جزء من رؤية طموحة تعمل على رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية وفق أرقى الممارسات العالمية بهدف تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن تأهيل الراغبين بالعمل في مهنة الكاتب العدل في القطاعين الخاص والحكومي، والإشراف على أدائهم، إضافة إلى تيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي لخدماتها العدلية، واعتماد نظام الكاتب العدل الحكومي والخاص.

وجدير بالذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي استحدثت لجنة متخصصة بالكاتب العدل، وهي تعمل وفق خطة متكاملة لتأهيل الراغبين بالعمل في مهنة الكاتب العدل الخاص أو الحكومي، والإشراف على أدائهم بما يحفظ حقوق المتعاملين، وذلك من خلال آليات عمل تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، وتساهم في تحقيق طموح إمارة أبوظبي في تقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في تيسير الاجراءات وارضاء المتعاملين.