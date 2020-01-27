مركز للذكاء الاصطناعي بـ«السوربون أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - وام )

افتتحت جامعة السوربون أبوظبي أمس مركز الذكاء الاصطناعي التابع لها بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة رئيس مجلس أمناء الجامعة، والبروفيسور جان شامباز رئيس جامعة السوربون - باريس نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة السوربون - أبوظبي وعدد من المسؤولين.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: «إن افتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي يدشن منظومة علمية متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة البحث العلمي وخلق جيل من الكفاءات العلمية والمهنية القادرة على النهوض بلعب دور بارز في مسيرة التنمية وتعزيز اقتصاد المعرفة في الدولة».

وأضاف: «أن الجامعة تحرص على أن تكون منارة علمية توفر بيئة ورسالة وحصناً للحرية الفكرية والكرامة الإنسانية وموطناً للإبداع والابتكار ومشعلاً للمعرفة يسهم في تعزيز الحضارة الإنسانية».

ومن جانبه قال البروفيسور شامباز: «إن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون أبوظبي حدث مهم لدعم مسيرة البحث والتطوير العلمي وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المسيرة التنموية المستدامة داخل الدولة».