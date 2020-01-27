نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الهندية بيوم الجمهورية

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه بافان كابور، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بمناسبة يوم الجمهورية الـ71 لبلاده.

حضر الحفل، الذي أقيم بفندق البيتش روتانا - أبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وشهاب أحمد الفهيم، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وخالد العامري، نائب مدير إدارة غرب آسيا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند، وإمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها الدولتان في ظل ما تمتلكانه من قواسم مشتركة على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي شتى المجالات.

بدوره، أكد السفير الهندي متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي ترسخت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.