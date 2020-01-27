بحث التعاون البرلماني مع مصر وكوريا والتشيك والبوسنة

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي كلاً على حدة، شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وبيري سلافيك سفير جمهورية التشيك، وشريف مويكا نوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك، وكوون يونج سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وذلك بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية.