«تحالف منظمات الأمراض غير المعدية» يعلن برنامجه

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن «المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية» الذي ينطلق تحت شعار «تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية» في الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل في الشارقة، عن أجندة دورته الـ 3 وتتضمن 3 جلسات رئيسية و18 ورشة عمل تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لتفعيل وتطوير سياسات مكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها.

وتركز أجندة الدورة الثالثة من المنتدى على عوامل تمكين المجتمعات والمؤسسات من أدوات وأساليب الوقاية والحد من الأمراض غير المعدية، وتقديم الحلول عبر تسليط الضوء على التجارب الناجحة على المستويات المحلية والعالمية، إلى جانب استعراض العوامل الرئيسية المحفزة للتغيير التي يمكن من خلالها سدّ الفجوات في الاستجابة للأمراض غير المعدية.

ويتضمّن المنتدى 3 جلسات نقاشية رئيسية، تناقش دور المجتمع المدني في سد الفجوة وتسريع خطوات العمل لمكافحة الأمراض وإنقاذ الأرواح، إلى جانب تسليط الضوء على آليات تنفيذ توصيات الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة لضمان شمولها الأمراض غير السارية، وتحديد الأولويات والتمويل وتوفير الموارد للاستجابة للأمراض غير المعدية. كما تسلط الجلسات الضوء أيضاً على أهمية رفع مستوى التوعية وتغيير النظرة السائدة عن الأمراض غير المعدية.