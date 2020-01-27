إطلاق مبادرة «واجه التغير المناخي»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة أمس مبادرة «واجه التغير المناخي» الرامية إلى دعم الشركات وتمكينها من خفض انبعاثاتها الكربونية والمساهمة بدور فعال في الجهود المحلية والعالمية للتصدي للتغير المناخي.

وقال فهد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة.. إن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر له مدلول بيئي واقتصادي إذ إنه يساعد في تحقيق التوازن الضروري بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة المحلية ومواردها الطبيعية، فمن المتوقع أن يساهم هذا الانتقال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح ما بين 4 و5.5 في المئة، إضافة إلى خلق 160 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.ويأتي إطلاق المبادرة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وبنك «HSBC» - الشرق الأوسط إلى جانب هيئة البيئة أبوظبي وغرفة دبي كشركاء في إمارتي أبوظبي ودبي.