«رئيس المجلس العالمي للتسامح» يحصل على وسام المهاتما غاندي

المصدر: أبوظبي - وام

حصل أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، على وسام المهاتما غاندي الهندي، تقديراً لإنجازاته في نشر ورفع قيم التسامح والسلام في جميع أنحاء العالم.

وتم تكريم الجروان، أول من أمس، في وزارة الخارجية الهندية لشؤون المغتربين في نيودلهي، خلال المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين لجمعية الهنود غير المقيمين الذي بدأت أعماله يوم 25 يناير الحالي وتستمر حتى الغد، وذلك بالتزامن مع احتفالات جمهورية الهند باليوم الوطني.

وجاء تكريم الجروان، تقديراً لجهوده في نشر ورفع قيم التسامح والسلام حول العالم، وإنشاء ورئاسة المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي بات يضم في عضويته ما يزيد على 60 دولة وبرلماناً من كافة أرجاء العالم، وأكثر من 50 منظمة وجامعة عاملة في مجال التسامح والسلام حول العالم. وشهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات العلمية والثقافية الرائدة العاملة خارج الهند.

وفي بيان له بهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام تشرّفه بهذا الوسام المهم، وبالأخص لأنه يأتي من جمهورية الهند التي لها دور محوري وبارز في مجالات التسامح والسلام في آسيا والعالم.

والتقى الجروان مع عدد من البرلمانيين المهتمين بالعمل، والانضمام للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، الذين أعربوا عن رغبتهم في إنشاء مقر إقليمي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في الهند.