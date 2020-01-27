«الشارقة للاتصال الحكومي» تعلن شركاء اختيار المرشحين

المصدر: الشارقة - وام

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي - التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - عن قائمة الشركاء الذين سيسهمون في اختيار الملفات المرشحة للمشاركة بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها السابعة، وذلك ضمن 8 فئات من إجمالي الفئات الـ 16 التي تشملها الجائزة في حين تقوم لجنة تحكيم الجائزة بفرز وتحكيم ملفات الجهات المرشحة للمشاركة في جميع الفئات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق الجائزة عالمياً، واستحداث فئات جديدة بهدف تسهيل عملية اختيار المرشحين وفق معايير مهنية عالمية، حيث تضم قائمة الشركاء مؤسسات دولية ودوائر حكومية محلية وخبراء ومتخصصين في الاتصال الحكومي.

ويشارك المجلس الوطني للإعلام بالدولة في اختيار المرشحين عن فئة أفضل شخصية مؤثرة عبر التواصل الاجتماعي وهي فئة مخصصة لدولة الإمارات، وفئة أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة، وهي فئة مستحدثة تم تخصيصها لجميع دول العالم.

كما تشارك المؤسسة الاتحادية للشباب في الدولة في ترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل مبادرة للشباب في الاتصال الحكومي وهي فئة مخصصة للمنطقة العربية، وفئة أفضل فكرة لزيادة إشراك أجيال المستقبل (التأثير) وهي فئة مستحدثة تم تخصيصها لجميع دول العالم.

وتقوم شركة «Apolitical» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بالمساهمة في ترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل حملة اتصال حكومي، وهي مخصصة لجميع دول العالم بعد أن كانت مقتصرة على دول مجلس التعاون الخليجي وفئة وأفضل استخدام للبيانات وهي فئة مستحدثة تم تخصيصها لجميع دول العالم. ويدعم شركة «Apolitical» - التي أسسها مجموعة من رواد الأعمال - مستثمرون مؤثرون (Impact investors) في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا والقارة الأسترالية ومنحة مبادرة آفاق 2020 الممولة من الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى دعم موظفي القطاع العام لتأدية أعمالهم على أكمل وجه.

وسيقوم المصور الصحافي الفلسطيني الفائز بجائزة بوليتزر العالمية مرتين محمد محيسن - الذي أنشأ مؤسسة «يوميات لاجئ» الهادفة إلى توثيق معاناة اللاجئين والنازحين حول العالم - بالمساهمة بترشيح الملفات المشاركة بفئة أفضل صورة إعلامية للاتصال الحكومي، وهي فئة مستحدثة في إطار توسع الجائزة عالمياً.

مكانة

أكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استطاعت منذ انطلاقها في عام 2012 تعزيز مكانتها كمنصة دولية للنهوض بثقافة وممارسة الاتصال الحكومي الفعال ودعم مسيرة تطويرها.. مشيرا إلى أن أهمية الجائزة تتجلى في تسليط الضوء على أهمية الاتصال الحكومي في تطوير المجتمعات وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء عبر المشاركة في صياغة الخطط والبرامج الحكومية.