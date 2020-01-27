تكريم 300 مزرعة حاصلة على «جلوبال جاب»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

كرمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، نهاية الأسبوع الماضي، أصحاب المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» وعددها 300 مزرعة، وأصحاب المزارع الحاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية وعددها 50 مزرعة على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات الواحة الزراعية التي تقيمها الهيئة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

وسلم سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين أصحاب هذه المزارع شهادات الاعتماد وشهادة تقدير من الهيئة لجهودهم في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المتبعة عالمياً.