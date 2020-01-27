«طرق دبي» تطلق مبادرة المساعد الافتراضي لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المساعد الافتراضي لموظفيها، والمعني بتوفير خدمات استعلامية وإجرائية لموظفيها من خلال الموقع الداخلي لهيئة الطرق والمواصلات، حيث تم إنجازه من قِبل إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة.

قال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن النظام يعكس جهود الهيئة وحرصها على إسعاد الموظفين وتفعيل الذكاء الاصطناعي في خدمات الهيئة الداخلية والخارجية على أرض الواقع، وذلك في إطار المواءمة مع التوجهات الحكومية ومحاور وأهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الرقمية في هيئة الطرق والمواصلات، وإن نظام المساعد الافتراضي سوف يسهم في سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة والإجابة عن الاستفسارات الأكثر تكراراً وتوفرها على مدار الـ24 ساعة للموظفين، وأن النظام مُصمم باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

بالإضافة إلى الربط مع أنظمة وخدمات الهيئة، حيث يمكن للموظفين الاتصال بالنظام عبر الموقع الإلكتروني الداخلي ومن ثم مباشرة استخدام النظام للحصول على الإجابات عن مختلف الاستفسارات التي تعنيهم، منها تطور المسار الوظيفي، والترقيات، والتنقلات الداخلية، ونظام الإجازات وأنواعها، والشواغر، والبدلات الوظيفية، والحضور والانصراف، والاعتراضات والتظلمات، والأداء الوظيفي السنوي ومستويات التقييم.