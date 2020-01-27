«ضمان» تدرس سد النقص في خبراء التأمين

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن رؤية طموحة تستهدف سد النقص في أعداد خبراء التأمين المؤهلين خلال السنوات العشر المقبلة، ما يتيح للكفاءات الوطنية الفرصة للتخصص في هذا المجال، ويضمن بالتالي تجنب استقطاب الخبرات من خارج الدولة لما يشهده العالم من نقص حاد في هذا النوع من الكفاءات.

وكانت «ضمان» قد أعلنت في السابق أنها توظف نحو ثلث المواطنين العاملين في قطاع التأمين الصحي على مستوى دولة الإمارات، كما توفر مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني التي تمهد الطريق أمام الكفاءات الوطنية للانضمام إلى الشركة وبناء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع.

وقال حمد عبدالله المحياس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «تشير تقديرات معهد وكلية الإكتواريين البريطانية إلى أن عدد الخبراء الإكتواريين يبلغ اليوم 75 ألف خبير فقط، وهو عدد غير كافٍ لسد احتياجات قطاع ضخم مثل التأمين، خاصة وسط عالم يزيد تعداد سكانه على 7.5 مليارات نسمة، وهو ما يجعلنا فخورون بالكشف عن هذه الرؤية الطموحة التي تهدف لإضافة المزيد من الكفاءات الوطنية ».