مفوض «مسار الأمن والسلامة» يشيد بالكوادر الوطنية في «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي اللواء طلال بالهول، المفوض العام لمسار الأمن والسلامة في مجلس دبي، بالكوادر الوطنية المؤهلة الذين يعملون ضمن طواقم المسعفين بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأعرب عن اعتزازه وفخره ببنات وأبناء الوطن الذين يخوضون هذا المجال الإنساني.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتفقده الخدمات العامة والمتخصصة التي تقدمها المؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولقائه خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدداً من مسؤوليها.

مبادرات

واطلع معاليه على أفضل الممارسات والمبادرات التي تتبناها المؤسسة والبرامج التي تعمل من خلالها للاستجابة لجميع حالات الطوارئ ونقل المرضى وتغطية الفعاليات والاستجابة السريعة لكل البلاغات الواردة إليها.

وشاهد تجربة وهمية لحادث متعدد الإصابات والإجراءات التي يتخذها فنيو الطب الطارئ للاستجابة السريعة وإخلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات القريبة ومعالجة الحالات البسيطة في مكان الحادث والتواصل مع أقسام الطوارئ لإرسال تقارير عن الإصابات وتفعيل خدمة العلاج عن بعد بالتواصل مع الأطباء بكاميرات ثلاثية الأبعاد لاستثمار الوقت والاستفادة من الثواني التي تسبق وصول المريض إلى المستشفى وتنفيذ مبادئ الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى.

شرح

واستمع إلى شرح مفصل من خليفة الدراي عن تاريخ المؤسسة وإنجازاتها والخدمات الإسعافية المتخصصة التي تراعي متطلبات فئات المجتمع والتي يبلغ عددها 24 خدمة متخصصة تتميز بها وتتفوق عالميا على مثيلاتها من الجهات الدولية، وذلك خلال تفقده المركبات والمستجيبات الإسعافية وما تقدمه من خدمات خاصة والسيارات الإسعافية الرياضية فائقة السرعة ووحدات الدعم الميداني وخاصة المستشفى المتنقل الذي يستوعب 44 حالة ويعد أكبر سيارة إسعاف في العالم.

كما اطلع معاليه على التدريبات الخاصة التي يحصل عليها المسعفون والمسعفات ليكونوا على مستوى الاستجابة السريعة والمسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف المؤسسة ورسالتها في ضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع، إضافة إلى الدراسة الأكاديمية التي تقدمها المؤسسة لمنتسبيها.

وتفقد معاليه غرفة العمليات للحالات غير الطارئة وشعبة إدارة الأزمات والكوارث وتعرف إلى الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى دورها في دعم ونشر مفهوم التطوع واستقطاب المتطوعين للعمل الإسعافي وتدريبهم بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

تقدير

وفي ختام الزيارة أعرب معاليه عن تقديره لما تضطلع به المؤسسة من جهود تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة لمجتمع دبي بكل مكوناته مقدماً كامل الدعم لفريق المؤسسة لتمكينه من أداء الرسالة المهمة التي تحملها وتأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي.

من جانبه، أكد خليفة الدراي أن زيارة معالي اللواء طلال بالهول للمؤسسة تعد دعما إضافيا لكل العاملين بها، ونقلة نوعية في مسيرتها نحو تحقيق إستراتيجية الإمارة ورؤية الإمارات 2021 مواكبة للتوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة.