«رعاية الأحداث» تكرّم شرطة أبوظبي

المصدر: ( أبوظبي - البيان )

برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث، كرمت الجمعية شرطة أبوظبي لدورها الريادي في نشر الوعي المجتمعي خلال الحفل السنوي الختامي لفعاليات وبرامج أنشطة الجمعية لعام 2019 المقام في قاعة الاحتفالات بنادي ضباط شرطة دبي - القرهود.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع أن التكريم يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي يبذلها الطرفان في حماية شباب الوطن ووقايتهم فكرياً ونفسياً من كل المخاطر المحيطة وغرس المبادئ الوطنية الإيجابية التي توجه طاقاتهم الإبداعية نحو بناء مستقبل واعد يعتز به الوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي علي التواصل الفعال والتناغم والتناسق في الأداء الأمني بمنظومة متكاملة تحقق التوجه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للأمن والاستقرار.