«كهرباء دبي» تكرّم 205 موظفين متميزين في 2019

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلاً لتكريم موظفيها المتميزين خلال النصف الثاني من العام الماضي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة.

وكرّم معالي الطاير 205 موظفين متميزين في فئات «الموظف المبتكر» و«المجال الإشرافي» و«المجال الإداري» و«المجال التقني والفني» و«المجال التخصصي» و«المجال الميداني» و«خدمة المتعاملين» و«إسعاد المعنيين» و«مركز الاتصال» و«المسؤولية المجتمعية والتطوع» و«المبادرة الإدارية المبتكرة» و«إدارة المعرفة»، و«التميز البيئي»، و«أسعد بيئة عمل»، و«المقيمين الداخليين»، و«الموظف الجديد» و«أفضل موصل كابلات» و«الجندي المجهول».

تكريم

كما كرّم معاليه 19 فريق عمل من مختلف قطاعات الهيئة أسهموا في حصول الهيئة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، حيث حصدت الهيئة 55 جائزة خلال عام 2019، إضافة إلى سفراء الحوكمة الحاصلين على شهادات عالمية كخبراء في الحوكمة وإدارة المخاطر والمطابقة.

وخلال كلمته في حفل التكريم، أشاد معالي الطاير بجهود الموظفين المتميزين الذين أسهموا في تحقيق الهيئة لنجاحات مهمة أضيفت إلى إنجازاتها الرائدة في مختلف المجالات، وأضاف معاليه: «أسهمت جهود الموظفين المتميزين في تعزيز مكانة الهيئة الريادية كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها كفاءة وتميزاً على مستوى العالم، تسهم بصورة فاعلة في تعزيز تنافسية وتميز دبي، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقول: «نريد من كل وزارة وهيئة حكومية أن تكون الأفضل من نوعها بالعالم في المرحلة القادمة من التميز الحكومي، هذا هو المعيار والمقياس لأداء الجهات الحكومية في الدولة».

إنجازات

وأشار معالي الطاير إلى أحد أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، كان احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

ونظراً للمكانة العالمية التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، فقد اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، إطلاق نموذجها الجديد للتميز لعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط خلال فعاليات «القمة العالمية للتميز» التي نظمتها الهيئة في نوفمبر الماضي، وتسلّمت الهيئة خلال القمة أول نسخة من النموذج باللغة العربية من الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وكانت الهيئة قد استضافت الزيارة المرجعية السنوية للمؤسسة للاطلاع على معايير وممارسات التميز التي تتبناها وتعريف مجتمع الأعمال بها.

كما حصلت الهيئة مؤخراً على شهادة التميّز المستدام من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بعد عملية تدقيق من قبل فريق المؤسسة للوقوف على معايير التميز المستدام، وتضمنت عملية التقييم خمسة محاور تتعلق بالإدارة والموظفين، والبيئة، والمجتمع، والشراكات، والمتعاملين.