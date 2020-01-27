تعاون بين «الملكية الفكرية» والمعهد العالمي للابتكار

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهد العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، توقيع مذكرة تفاهم نيابة عن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية في مقر الجمعية، أمس، مع ممثل المعهد العالمي لإدارة الابتكار وشركاء سيا (Sia Partners) رافائيل لوميتر (Mr. Rafael Lemaitre) بحضور العقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني مدير مكتب قطاع التميز والريادة بشرطة دبي، أمين السر العام للجمعية.

ثقافة

وأفاد العميد المر حرص الجمعية على رفع مستوى ثقافة الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية، والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية والقانونية والإدارية في هذا المجال، ويعكس رؤيتها، في تشجيع التطبيق الأمثل للحماية الإجرائية والقانونية للملكية الفكرية، عبر المؤتمرات والأنشطة التفاعلية والتدريبية والمحاضرات التي ينظمها ويستضيفها مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، للارتقاء بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

تبادل

ونصت اتفاقية التفاهم على التواصل والتعاون بين مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية والمعهد العالمي لإدارة الابتكار وشركة سيا والسعي لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها، وتقديم المساعدة في مجال مكافحة التزوير وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

من جانبه، ثمن رافائيل لوميتر جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية وسعيها لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية في الدولة.