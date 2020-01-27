أمطار غـزيرة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالدولة

المصدر: متابعة ـ قسم المحليات

هطلت أمس أمطار متفرقة على مناطق من الدولة، شملت إمارة دبي، ومنطقة الباهية وجزيرة ياس ومدينة شخبوط في أبوظبي، وكانت متوسطة إلى غزيرة على الذيد بالشارقة، ووادي البيح في رأس الخيمة، بينما شهدت مناطق أخرى في رأس الخيمة سقوط أمطار خفيفة، وشهد جبل جيس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تخللها بعض حبات البرد الخفيف، كما هطلت أمطار على أم القيوين والجزر وعدد من المناطق، مع وجود أجواء غائمة ومغبرة على بعض مناطق الدولة، مع استمرار تكوّن السحب الركامية المصحوبة برياح نشيطة مثيرة للغبار والأتربة، بينما اكتسى جبل جيس بالغيوم مسجلاً 1.2 درجة مئوية.

غائم جزئياً

واستمر الطقس الغائم جزئياً إلى غائم خاصة شرقاً وشمالاً وبعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة، وطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشيطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وأدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر في بعض مناطق الظفرة، وظل البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.

وسجلت أعلى درجة أمس بواقع 22.8 درجة مئوية في كلباء عند الساعة 11:45صباحاً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الاثنين غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏‏‏‏س على البحر، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي.

ويوم الثلاثاء تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

غزيرة إلى متوسطة

شهدت مناطق متفرقة من الشارقة وأم القيوين، ظهر أمس، أمطاراً راوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، فشهد شارع الإمارات بالشارقة أمطاراً غزيرة، ما أدى إلى تجمّع المياه على جانبي الطريق، فيما شهدت منطقة السلمة بأم القيوين أمطاراً متوسطة إلى خفيفة، ما أدى إلى تجمع المياه أمام الدوارات والمناطق المنخفضة، كما تواصل الأمطار هطولها على فترات متفرقة في كلتا الإمارتين، بسبب مرور عدد من السحب الركامية الممطرة في أجواء الدولة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق التي تساقطت فيها الأمطار.

رياح متوسطة

وشهدت عجمان، ظهر أمس، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبةً برياح متوسطة في بعض المناطق المتفرقة في الإمارة، بينما شهدت مناطق الحليو والحميدية والجرف والتلة هطول أمطار متوسطة، وشهدت الأحياء في وسط المدينة سقوط أمطار خفيفة، ولم تتأثر حركة السير والمرور بسبب هطول الأمطار.

انخفاض الحرارة

بينما شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبةً برياح شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، فيما واصلت فرق الطوارئ بدائرة الخدمات العامة سحب تجمعات المياه من المناطق المنخفضة والطرق الرئيسة لضمان عدم عرقلة حركة سير المركبات.

واكتست قمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات بالغيوم الكثيفة التي حوّلت تفاصيلها إلى لوحة طبيعية خلابة، إذ جاءت القمة في المرتبة الأولى في انخفاض درجات الحرارة على مستوى دولة الإمارات مسجلةً 1.2، وهي الأقل في الدولة خلال الساعة الثالثة و45 دقيقة مساءً، بحسب المركز الوطني للأرصاد، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة.

لا مشاكل مرورية

وأكد أحمد حمد الشحي، مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المشرف العام لفريق طوارئ الأمطار، أن فرق الطوارئ باشرت العمل في عمليات سحب تجمعات المياه من المناطق المنخفضة والطرق الرئيسة لضمان توفير السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المركبات.