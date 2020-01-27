محمد صالح لـ«البيان»: 1.6 مليار تكلفة مشاريع الكهرباء في 2022

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«البيان» أن إجمالي التكلفة المقدرة لتنفيذ المشروعات المستقبلية في عام 2022 تبلغ 1.6 مليار درهم، وتشمل محطات نقل وتوزيع وخطوط النقل الهوائية والكابلات الأرضية في المناطق التابعة للهيئة.

وقال تتضمن المشروعات المستقبلية في إمارة عجمان: إنشاء محطة نقل رئيسية 132/11 ك.ف بسعة 150 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 85 مليون درهم، ومن المقرر بدء التنفيذ في 2022، وإنشاء محطة توزيع 33/11 ك.ف بسعة 75 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون درهم، ومن المقرر بدء تنفيذها في 2022.

وفي إمارة رأس الخيمة: إنشاء محطة نقل رئيسية 132/33/11 ك.ف بسعة 170 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 112 مليون درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2022، وإنشاء 4 محطات توزيع 33/11 ك.ف بسعة تبلغ 300 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 180 مليون درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال 2022.

وتتضمن مشاريع منطقة الذيد إنشاء محطة نقل رئيسية 132/33/11 ك.ف بسعة 540 ميغا فولت أمبير، ومحطة توزيع رئيسية 132/33/11 ك.ف بسعة 150 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 231 مليون درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2022.

فيما تشمل مشاريع إمارة الفجيرة إنشاء محطة نقل رئيسية 132/33 ك.ف بسعة 270 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 106 ملايين درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال 2022ـ وإنشاء محطة توزيع 33/11 ك.ف بسعة 75 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال 2022.

وفي دبا الفجيرة سيتم إنشاء محطة نقل رئيسية 132/33 ك.ف بسعة 270 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 106 ملايين درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال 2022، ومحطة توزيع 33/11 ك.ف بسعة 75 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون درهم، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال 2022. وستقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتوسعة محطة رئيسية 132/33 ك.ف، بتكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون درهم.

280 مليوناً

وأشار محمد صالح إلى أن المشاريع قيد التنفيذ في قطاع الكهرباء حالياً تبلغ تكلفتها 280 مليوناً و200 ألف درهم، وتشمل: تمديد كابلات 132/33/11 ك.ف لمحطة الحمرا الجديدة، بتكلفة 111 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأخير من 2020، ومشروع تمديد كابلات 132 ك.ف (خطوط نقل طاقة) من محطة الرفاع الرئيسية ومحطة الصناعية الرئيسية بأم القيوين، إلى محطة الحمرا برأس الخيمة، بتكلفة 160 مليون درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الرابع من 2020، كذلك مشروع تمديد كابلات وتحديث نظم الحماية لمركز التحكم بمناطق قدفع ودبا وضدنا، بتكلفة تقديرية تبلغ 9.2 ملايين درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الأول من 2020.