دعوة الباحثين العرب لنشر أعمالهم في «منصة الشباب»

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

دعت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب في تغريدة لها على حسابها في «تويتر» الباحثين من الشباب العرب، لنشر أبحاثهم التي يمتلكون حقوق نشرها، على منصة أبحاث الشباب العرب، التي تعد إحدى مبادرات مركز الشباب العربي حيث سيحصل أول 1000 باحث ينشرون أبحاثهم، على 1000 درهم لكل منهم تقديراً لجهودهم عن كل بحث.

صناع قرار

ويكمن الهدف من وراء المبادرة في مشاركة أبحاث الشباب على أوسع نطاق ممكن لصناع القرار، والمؤسسات وكافة المهتمين، فيما تكمن قيمة الأبحاث في الفائدة التي تساهم بها لتحسين حياتنا في جوانبها المختلفة، وتأثيرها الإيجابي في مجتمعاتنا العربية، وتتطلع منصة أبحاث الشباب العرب إلى أن تكون أداة لتحفيز ثقافة البحث في العالم العربي وتشجيع تبادل المعرفة وزيادة نشر نتائج أبحاث الشباب العرب في مختلف التخصصات، وأن توفر جسراً يمكن الباحثين الجدد وغيرهم من أصحاب التخصص العملي من الوصول إلى الأبحاث السابقة في شتى المجالات والتي من شأنها أن تستثمر لمساعدتهم في رحلتهم البحثية أو أغراضهم التطبيقية.

تعزيز التعاون

وتم تصميم الخدمات التي تقدمها منصة أبحاث الشباب العرب بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين بطريقة فريدة وسهلة، وإتاحة الفرصة للباحث للتحكم بالمعلومات التي يريد مشاركتها عن طريق آلية سهلة، فيما تعمل منصة أبحاث الشباب العرب وفق أهداف تدعم بناء وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعلم والمشاركة الفاعلة، وتحفيز ريادة الشباب في مجال البحث العلمي، وعرض نتائج البحوث لدعم الباحثين الجدد والسماح لهم بالبناء على نتائج أبحاث أقرانهم الشباب والعمل على تقليص الفجوة البحثية في الوطن العربي من خلال تسليط الضوء على أبرز تحدياتها.

وتستهدف أيضاً تشجيع المزيد من الشباب العرب على نشر نتائج أبحاثهم ودعمهم للوصول إلى مستوى دولي في مجال نشر البحوث، وصولاً إلى تأسيس قاعدة أبحاث إلكترونية عربية عبر توفير الأوراق البحثية المنشورة من قبل الشباب العرب في موقع واحد متاح لجميع طلاب المعرفة، فيما تنوعت الأبحاث المنشورة على منصة أبحاث الشباب العرب في كافة المجالات وبأعداد كبيرة، ما يعكس النجاح المهم الذي حققته المنصة، وعززت الأهداف التي أطقت من أجلها.