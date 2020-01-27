«صحة دبي» تطلق النسخة الـ 3 لتقرير الحسابات الصحية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، النسخة الثالثة لتقرير الحسابات الصحية في إمارة دبي للعاميين الماليين 2016 - 2017 «حصد»، الذي يعد المقياس الرسمي للأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي، إلى جانب كونه راصداً للتغيرات التي تشهدها عملية توزيع الموارد المالية داخل القطاع الصحي (الحكومي والخاص).

جاء ذلك بحضور معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة، ومعالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد معالي القطامي أن الحديث عن التغطية التأمينية الشاملة أو الضمان الصحي بوجه عام يعكس حرص حكومة دبي الشديد على سلامة المواطنين وحياتهم، والاهتمام بتوفير كل ما يسعدهم من خدمات طبية رفيعة المستوى، من دون أن يشكل ذلك عبئاً اقتصادياً عليهم.

وأعلن معاليه عن مجموعة من الحقائق والأرقام، التي أكد أن الهيئة حققتها في وقت وجيز، من بينها: اتساع مظلة الضمان الصحي التي تضم الآن أكثر من 5.1 ملايين بوليصة تأمين، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليصة في العام 2013، قبل صدور قانون إلزامية التأمين في دبي.

كما أشار إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في دبي وصل الآن لأكثر من 17 مليار درهم سنوياً، وهو يضم 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية، تقدم أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين متنوعة الامتيازات، علماً بأن قيمة البوالص تتراوح ما بين 550 درهماً للفئات ذوي الدخل المحدود، وحتى 50 ألف درهم للبوالص الأخرى.

وأكد أنه ومع مظلة الضمان الصحي أصبح بمقدور حامل البوليصة التأمينية الاستفادة من الخدمات وباقة التأمينات الصحية في أي مكان على مستوى الدولة، وذلك ضمن الشبكة المعتمدة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف منشأة صحية، و20 ألف طبيب معتمد.

ولفت معالي القطامي إلى أن استخراج ورصد الحسابات والكشف عنها وإعلانها، يمثل إحدى أهم قواعد ومبادئ العمل التي أسستها دبي على الشفافية والوضوح، وهو ما اتسم به التقرير الذي تم إعداده من قبل فرق عمل متخصصة، وبدقة شديدة، وحرص بالغ.

في الوقت نفسه أعرب معاليه عن تقدير الهيئة البالغ لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التي تعاونت مع هيئة الصحة بدبي للوصول في إعداد النسخة الثالثة لـتقرير الحسابات الصحية، كما حيا الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لإنجاز التقرير، وما تقوم به مؤسسة دبي للضمان الصحي من أعمال التطوير الشاملة، التي تعزز هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.