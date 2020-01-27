محاكم دبي تخفّض 7.5 ملايين ورقة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت «محاكم دبي» نتائج استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية؛ حيث بلغ عدد الأوراق الذي تم خفضه إلى 7.5 ملايين ورقة، ومشروع الإنابات القضائية، بالإضافة إلى استعراض نتائج خدمات «العضيد» خلال 2019.

جاء ذلك خلال احتفال «محاكم دبي» بأعضاء الهيئة القضائية، تثميناً لجهودهم الدؤوبة في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، جاء ذلك خلال حفل خاص للملتقى السنوي للقضاة، للقاء الهيئة القضائية من «محكمة التمييز» و«محكمة الاستئناف» و«المحاكم الابتدائية»، حيث تم تكريم القضاة المنتهية عقودهم، واستعراض أبرز إنجازات المحاكم خلال عام 2019.

شهد الحفل طارش عيد المنصوري، مدير عام «محاكم دبي»؛ والقاضي عبد القادر موسى، نائب مدير عام المحاكم؛ والقاضي فتيحة قرة، رئيس «محكمة التمييز» بالإنابة؛ والقاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي جاسم محمد باقر، رئيس «المحاكم الابتدائية»، إلى جانب رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة وأعضاء الهيئة القضائية في «محاكم دبي».

تثمين

وثمّن طارش المنصوري الجهود الحثيثة التي يبذلها الجهاز القضائي للوصول إلى أعلى مستويات الريادة والتميز والتفوق في عمل المحاكم، مشيداً بالإنجازات النوعية التي يقودها قضاة «محكمة التمييز» و«محكمة الاستئناف» و«المحاكم الابتدائية»، في سبيل رفع مؤشرات سيادة القانون والارتقاء بمركز دولة الإمارات من 44 عالمياً في عام 2018 إلى المرتبة 25 بحلول عام 2021، وتقديم الخدمات القانونية استناداً إلى قيم المساواة والاستقلالية والشفافية والابتكار، وصولاً إلى بيئة قانونية متينة ومنظومة قضائية متكاملة عمادها العدالة.