إنجاز الأعمال الإنشائية في حديقة طوي السامان

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أخيراً، الأعمال الإنشائية في حديقة طوي السامان الكائنة في منطقة البطائح بمدينة الذيد، والتي تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع وتكلفتها 4 ملايين درهم وجرى تسليمها إلى الجهة المنتفعة التي بدأت بأعمال التجميل والزراعة تمهيداً لافتتاحها.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إلى أن أعمال الحدائق وتنفيذ المماشي المطاطية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بإنشاء حديقة تخدم أهالي منطقة طوي السامان وتكون متنفساً لهم، وهو ما يعكس رؤية سموه الرامية إلى إنشاء الحدائق والمتنزهات في أحياء مدن ومناطق الشارقة.