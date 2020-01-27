تعاون بين شرطة دبي و«الدفاع المدني»

المصدر: دبي - البيان

زار اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي المشترك والعمل التكاملي بين الجهتين، وللاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال، حيث تضمنت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي، وجولة في الإدارات التخصصية والمختبرات والأقسام في الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع منها الاطلاع على نتائج الاجتماع التنسيقي السابق بين الدفاع المدني والإدارة العامة للأدلة الجنائية ومستوى الإنجاز، ومجالات التعاون في مجال التدريب وتأهيل خبراء الدفاع المدني للحصول على الاعتمادات العالمية بالتنسيق مع إدارة التدريب بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

كان في استقباله، اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي نائب المدير العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والخبير أول الدكتورة فريدة الحاج محمد الشمالي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومن الدفاع المدني، العميد راشد خليفة البوفلاسة، مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ، والعقيد عبد الرحمن خليفة الشاعر، مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.