انطلاق فعاليات معرض «توظيف 2020» اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يفتتح اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، فعاليات الدورة الرابعة عشر من معرض التوطين الرائد في الدولة «توظيف 2020»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وبحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

ويستهدف المعرض - الذي تنظمه شركة «إنفورما ماركتز»، وتستمر أعماله حتى بعد غد، المواطنين الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة، تساعدهم في معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.