تخريج الدفعة 1 من «تطوير المواهب» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

كشفت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير المواهب ضمن برنامج التعاقب الوظيفي، والذي يهدف إلى تحقيق الرؤية المستقبلية نحو التخطيط الفاعل للموارد البشرية الحكومية في الإمارة، ورفع كفاءات المواطنين من موظفيها، وتطوير مهاراتهم وأدائهم بناءً على الكفاءات السلوكية المعتمدة لموظفي حكومة رأس الخيمة.

وأوضحت آمنة محمد الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أن الدفعة الأولى شهدت تخريج 24 موظفاً وموظفة من فئة أخصائي، وذلك بعد فرز المرشحين المتأهلين بناءً على نتائج الاختبارات التي بدأت أكتوبر 2018.